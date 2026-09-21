Messi y Suárez anotan pero Inter Miami no pudo con San Diego en la MLS

Pese a que Lionel Messi y Luis Suárez anotaron, Inter Miami solo pudo empatar 2-2 como local ante el San Diego FC en el tradicional juego de domingo por la noche de la liga norteamericana (MLS), en la que el danés Anders Dreyer marcó doblete para la visita.

Una tarde lluviosa en Nu Stadium de Miami fue el anticipo de un partido gris para las Garzas, que registran su cuarto empate consecutivo por el torneo de liga, un ritmo que los aleja más de Nashville en la lucha por el Supporters’ Shield y pone en riesgo su cupo en la Copa de Campeones de Concacaf.

San Diego, que dominó la pelota en la primera parte, tuvo un porcentaje de posesión por arriba del 60% pero con pocas acciones dentro del área del cuadro local.

El danés Anders Dreyer fue el encargado de abrir el marcador aprovechando un balón a la espalda de los centrales y definiendo con toque suave por encima del canadiense Dayne St. Clair.

Sin hacerse de la pelota, Miami encontró el empate y fue Messi nuevamente quien atendió el llamado urgente en un partido de vital importancia por el liderato del campeonato.

El astro argentino y subcampeón del mundo este año cobró un tiro libre que buscaba la cabeza del brasileño Casemiro, recorrió toda el área y dejó sin posibilidades al ex de Inter Miami CJ Dos Santos.

Los ajustes de Cristian "Kily" González, en su primer partido en el torneo de liga, rindieron efecto de manera inmediata en el segundo tiempo y obligaron a San Diego a replegarse para dejar a Messi mucho más cerca del área.

Al minuto 74 y luego de una estupenda triangulación, Suárez anotó el tanto que parecía definir el partido mediante un remate cruzado a pase de Rodrigo De Paul.

-Se le escapó al final-

El equipo del chileno Mikey Varas no pudo sacar ventaja de un Miami que presionó alto en el segundo tiempo. Un error en la salida de las Garzas le permitió a Dreyer marcar el empate a ocho minutos del final.

El danés, de 28 años y candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP) en la temporada 2025, llega a 11 goles en 25 partidos en la presente campaña.

El resultado caló para Miami, pues ahora tiene a Nashville a 11 puntos de distancia y a falta de ocho partidos, con lo que prácticamente se despide de uno de los últimos dos trofeos en juego en el cierre de la temporada.

Además, cayó al cuarto lugar de la tabla general y ocupa el último puesto de clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf, al borde de quedar afuera.