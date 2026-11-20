Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, dijo este jueves que está reconsiderando su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2030 ante el auge de la inteligencia artificial (IA).

Así, se suma a las grandes corporaciones que están revaluando sus compromisos en torno al calentamiento global.

En 2020, Meta se propuso alcanzar las emisiones netas cero de carbono, con el fin de alinearse con el Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento a largo plazo a 1,5 °C para evitar catástrofes climáticas.

"Estamos reevaluando nuestros plazos, la secuencia y los hitos intermedios, incluido el horizonte de 2030 para nuestro objetivo de emisiones netas cero", señalaron Rachel Peterson, vicepresidenta de centros de datos, y Blair Swedeen, responsable global de neutralidad de carbono, en el informe anual de sostenibilidad de la empresa.

Meta informó que sus emisiones netas cero de carbono aumentaron un 45% en 2025, hasta 11,8 millones de toneladas métricas, una cifra que se basa en métodos de medición que los defensores del clima miran con escepticismo.

"Cuando fijamos nuestro objetivo de emisiones netas cero, anticipábamos un crecimiento constante, disminución en los costos de la energía limpia y cambios en el sistema en general que permitirían avanzar al ritmo que habíamos previsto. La realidad ha sido mucho más compleja", escribieron los ejecutivos.

Pero el auge de la inteligencia artificial puso en entredicho esos compromisos.

El desarrollo de esta tecnología trajo consigo la construcción desenfrenada de centros de datos, que consumen grandes cantidades de energía y de agua.

Meta dijo que para cumplir su misión "necesita construir la infraestructura que hace funcionar la IA", explicaron Peterson y Swedeen.

Este año Meta se retiró de un compromiso asumido junto con importantes multinacionales para utilizar exclusivamente electricidad renovable.

En cambio, el gigante estadounidense firmó acuerdos con proveedores de energía para poner en funcionamiento nuevas centrales a gas, en particular para abastecer a su centro de datos en Luisiana, en el sur de Estados Unidos.

Estas centrales eléctricas, al quemar gas, emiten CO2, el principal responsable del calentamiento global.