Meta lanza nuevas gafas sin cámara, con foco en el audio y la IA

El director ejecutivo de Meta lanzó el miércoles un modelo de gafas inteligentes sin cámara, cuyas funciones se centran en el audio y la inteligencia artificial (IA), en medio de inquietudes mundiales por la privacidad y grabaciones sin consentimiento.

El anuncio fue hecho por Mark Zuckerberg en California en la conferencia anual Connect del gigante tecnológico de Menlo Park, donde también promocionó el nuevo asistente personal de IA, Muse.

Los lentes con solo audio llegan cuando crecen en todo el mundo preocupaciones sobre violaciones a la privacidad con minúsculas cámaras instaladas en lentes y otros dispositivos o "wearables", que sus críticos han tachado de gafas "pervertidas".

Consultado por la AFP, el vicepresidente de Meta encargado de productos de IA, Vishal Shah, aseguró que la luz indicadora que señala la grabación se ha vuelto "más explícita" con el tiempo.

"Hay casi 2.000 millones de personas en el mundo que usan gafas hoy... y creemos que en los próximos años, la mayoría van a ser actualizadas a modelos con IA", dijo Zuckerberg a la audiencia de desarrolladores y ejecutivos.

"Sin cámaras, eso abre muchas nuevas posibilidades de diseño", explicó al hablar de lentes "más ligeros y finos", con la "autonomía más larga" de su gama, dijo sin mencionar las críticas sobre las cámaras.

Sin embargo, los modelos con cámara de Meta han sido cuestionados, en especial en Europa, donde la justicia francesa investiga las grabaciones de videos de mujeres filmadas sin consentimiento en la calle, o en Oslo, donde se han prohibido en las escuelas.

Zuckerberg también anunció el nuevo asistente personal de IA, Muse, que estará disponible para las gafas "en las próximas semanas" y que será capaz de realizar tareas para los usuarios como hacer reservas, citas o llamadas.

Este asistente personal de IA está construido sobre los propios modelos de Meta y fue diseñado para competir con ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic, cuando Meta ha invertido miles de millones de dólares para irrumpir en el campo de la IA.

Meta posee cerca del 84% del mercado de las gafas inteligentes, en el que se vendieron 8,7 millones de unidades en todo el mundo en 2025, según la consultora Omdia.