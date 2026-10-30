Meta llega a un acuerdo y deja a Snap como único acusado en juicio sobre redes sociales en EEUU

Meta, empresa matriz de Instagram, llegó a un acuerdo amistoso con la joven que la demandaba en Los Ángeles en un nuevo juicio sobre la adicción a las redes sociales y dejó solo a Snapchat ante el jurado, anunciaron el viernes los abogados de la demandante.

Los términos del acuerdo con la demandante de 18 años, K.D.B., son confidenciales. Meta ya había llegado a un acuerdo extrajudicial la semana pasada con la otra demandante, S.J., de 16 años. El juicio, en el que Snap se enfrentará por primera vez a un jurado en estos casos que se han multiplicado en Estados Unidos, debe comenzar el 4 de noviembre, tras la selección del jurado en curso.