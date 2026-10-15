Meta presenta un nuevo modelo "abierto" de IA para competir con China

La compañía Meta lanzó este jueves un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) "abierto" que presenta como el más potente de Estados Unidos en este segmento dominado por desarrolladores chinos.

A diferencia de los modelos cerrados como ChatGPT o Claude, Muse Spark Open de Meta permite que programadores descarguen y modifiquen sus "pesos" o parámetros de calibración. A estos modelos personalizables se les conoce en inglés como "open-weight".

Muse Spark Open "es el modelo 'open-weight' estadounidense más capaz hasta la fecha", escribió en X Alexandr Wang, director de IA de Meta.

Los desarrolladores chinos se han convertido en actores dominantes en el mercado de modelos abiertos de IA en los últimos años.

Qwen de Alibaba, Kimi K3 de Moonshot AI y los modelos GLM de Z.ai son considerados los principales referentes mundiales en este tipo de tecnología. Meta afirma que su nuevo modelo abierto ahora compite en un nivel similar.

Meta señaló que Muse Spark Open también está "optimizado" para ejecutarse en los avanzados chips M5 Ultra de Apple, lo que apunta a una alianza poco habitual entre los dos gigantes tecnológicos.

El jefe de Meta, Mark Zuckerberg, escribió en X que el nuevo modelo "funciona de maravilla en los nuevos Mac Studio gracias al trabajo" con Apple y su nuevo director ejecutivo, John Ternus.