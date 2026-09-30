México de Rafa Márquez experimenta ante Perú y saca un deslucido empate

Con una alineación inédita y experimental ante Perú, el seleccionador de México Rafael Márquez apenas consiguió empatar 1-1 en un partido amistoso disputado ante más de 25.000 espectadores en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey.

En su segundo ensayo al mando del Tri, Márquez envió al campo una oncena titular completamente distinta a la que inició el sábado contra Colombia.

Los cambios incluyeron los debuts del portero Oscar García, que fue titular, y en el segundo tiempo de los atacantes Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

El guardameta García, de 23 años, se estrenó con el Tri un mes después de haber sido reconocido como el mejor portero de la Leagues Cup.

En la defensa, Márquez ensayó en la lateral derecha con Jeremy Márquez, cuya posición habitual es la de centrocampista.

En mediocampo, el naturalizado de origen español Álvaro Fidalgo ocupó la posición de Gilberto Mora, pero sin poder aportar la organización y el dinamismo de la joya mexicana de 17 años.

En el banquillo de Perú, el brasileño Mano Menezes hizo cinco cambios respecto al equipo titular que el sábado sufrió la goleada 4-1 ante Estados Unidos.

En la formación inca llamó la atención la presencia de dos viejos conocidos del fútbol mexicano: el portero Pedro Gallese y el mediocampista Yoshimar Yotún, quien fuera campeón de liga con el Cruz Azul.

México fue dominante en el primer tiempo, pero careció de claridad, actitud, profundidad y desequilibrio.

Otro gol para Jairo Vélez

Después de 25 minutos sin emociones, Perú lanzó un ataque por el sector izquierdo y Jeremy Márquez acusó su falta de oficio defensivo al ser superado por Jairo Vélez, que firmó el 1-0 con un toque a segundo palo (26').

El originario de Ecuador es la gran apuesta de Menezes como medio orquestador en su proceso rumbo al Mundial 2030.

El jugador del Alianza Lima hizo su quinto gol en seis partidos con Perú, todos en 2026.

Al final del primer tiempo, el portero Gallese resolvió sin problemas los esbozos ofensivos mexicanos.

México empató en el inicio de la segunda mitad en una pelota parada que cabeceó Guzmán al 49', su primer gol con el Tri.

Los últimos minutos resultaron parejos y, ante la falta de ingenio, Márquez mandó al campo a Camberos y Sandoval, ambos de 19 años, que sobresalen en la ofensiva del Guadalajara de Gabriel Milito.

El sábado, en la continuación de la fecha FIFA, México enfrentará a Estados Unidos en Arizona y Perú se medirá con Canadá en Montreal.