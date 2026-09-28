México enfrentará a Perú con "altas intensidades", advierte Rafa Márquez

En su segundo ensayo como seleccionador, Rafael Márquez adelantó que México enfrentará a Perú con "altas intensidades" y buscará elevar su índice de efectividad este martes en el estadio Sports Illustrated, en Nueva Jersey.

El sábado anterior, México rescató el empate 1-1 con Colombia mientras que Perú fue goleado 4-1 por Estados Unidos.

"Contra Colombia el equipo compitió a altas intensidades, y es lo que vamos a pretender también contra Perú", dijo Márquez el lunes en rueda de prensa.

"Queremos recuperar la pelota en la cancha rival y que nos lleguen lo menos posible", detalló.

El entrenador de 47 años manifestó su interés en que los delanteros del Tri capitalicen el volumen ofensivo mostrado ante Colombia.

"Tuvimos más llegadas, más disparos y tres postes", recapituló Márquez. "Hay que mejorar el tema de la finalización".

Consideró que Perú "es un equipo competitivo de Sudamérica", a pesar de la goleada sufrida ante Estados Unidos.

El estratega azteca señaló que, bajo el mando del entrenador brasileño Menezes, "Perú intenta ir muy directo hacia el área rival".

Ante Perú, Márquez realizará cambios en su alineación "porque es difícil que jueguen los mismos con tan poco tiempo entre partidos" y porque "busco ver jugadores" para rejuvenecer al Tri.