México pierde a Gilberto Mora y Mateo Chávez para el partido ante Chile

El mediocampista Gilberto Mora y el defensa Mateo Chávez causaron baja de la selección mexicana este domingo y se perderán el partido amistoso contra Chile, que se jugará el martes en el Coliseo de Los Ángeles.

Gilberto Mora se resintió de una molestia en el tobillo derecho y el cuerpo técnico del Tri, encabezado por el entrenador Rafael Márquez, decidió no alinearlo el sábado ante Estados Unidos.

En ese partido jugado en Glendale, Arizona, Mateo Chávez fue expulsado al minuto 68 tras una falta y una agresión.

"Los jugadores Mateo Chávez, del AZ Alkmaar, por suspensión, y Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, por molestias físicas, causarán baja de la concentración. Ambos regresan a sus clubes", informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México en un comunicado.

Las bajas de Mora y Chávez se suman a la del extremo Hirving "El Chucky" Lozano, del Galaxy de Los Ángeles, que fue anunciada ayer previo al partido contra Estados Unidos por una lesión en el muslo izquierdo.

Los tres jugadores dejaron la concentración a la llegada de la selección azteca a Los Ángeles, este domingo.

México jugará el martes su cuarto y último partido de la actual fecha FIFA que marcó el inicio de la gestión de Rafa Márquez como seleccionador.

En los tres juegos anteriores, el Tri empató con Colombia (1-1) y Perú (1-1) y fue goleado por Estados Unidos (3-0).