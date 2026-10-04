México pierde a Lozano por lesión para el amistoso contra Estados Unidos

El delantero Hirving "El Chucky" Lozano quedó al margen del partido amistoso que México disputará este sábado frente a Estados Unidos, en Glendale (Arizona), debido a una lesión en el muslo izquierdo y abandonará el domingo la concentración de la selección.

Lozano sintió una molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda durante el entrenamiento del viernes. Los estudios realizados este sábado confirmaron una "lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo", según informó el cuerpo médico de la selección mexicana.

"Por este motivo, el futbolista queda descartado para el partido de esta noche frente a Estados Unidos, y el día de mañana dejará la concentración", informó la Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México en un comunicado.

El extremo, de 31 años, continuará su proceso de recuperación en su club, Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer.

Mundialista en 2018 y 2022, Lozano había estado ausente de la selección mexicana desde noviembre de 2025.

El Chucky regresó al Tri en la primera convocatoria del director técnico Rafael Márquez, quien lo alineó como titular en el inicio de su era contra Colombia (1-1).