México rescata empate 1-1 en partido amistoso ante Perú

La selección de México dirigida por Rafael Márquez logró este martes rescatar un empate 1-1 ante Perú, en un partido amistoso disputado ante más de 25.000 espectadores en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey.

Jairo Vélez marcó el 1-0 para la escuadra inca al minuto 26 con un remate en el área.

El originario de Ecuador es la gran apuesta del entrenador brasileño Mano Menezes como medio orquestador en su proceso rumbo al Mundial 2030.

El jugador del Alianza Lima hizo su quinto gol en seis partidos con Perú, todos en 2026.

El 1-1 mexicano cayó al 49 con el primer gol del defensa central Víctor Guzmán con el Tri: un remate de cabeza tras una pelota parada.

El sábado, en la continuación de la fecha FIFA, México enfrentará a Estados Unidos en Arizona y Perú se medirá con Canadá en Montreal.

Alineaciones

México: Óscar García - Jeremy Márquez, Víctor Guzmán (Diego Campillo 61'), Everardo López, Mateo Chávez - Denzell García (Luis Romo 61'), Obed Vargas, Álvaro Fidalgo (Santiago Sandoval 78') - Isaías Violante (Roberto Alvarado 78'), Germán Berterame (Santiago Giménez 61'), Orbelín Pineda (Hugo Camberos 79'). DT: Rafael Márquez.

Perú: Pedro Gallese - Marco Huamán (Oliver Sonne 80'), Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López - Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún (Jairo Concha 84') - Piero Magallanes (Jhonny Vidales 68'), Adrián Ugarriza (Alex Valera 68'), Jairo Vélez (César Inga 84'). DT: Mano Menezes.