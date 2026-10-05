México sufre la baja de Luis Romo, la cuarta para el juego ante Chile

El mediocampista Luis Romo será baja en la selección de México para el partido de este martes contra Chile, en Los Ángeles, debido a una lesión en el muslo izquierdo, informó este lunes la federación mexicana.

Romo es la cuarta baja anunciada por el Tri en los días recientes de la actual fecha FIFA, en la que estrenó como seleccionador al exdefensor Rafa Márquez.

Entre sábado y domingo se anunciaron las bajas por problemas físicos del extremo Hirving Lozano y el mediocampista Gilberto Mora, la gran promesa del balompié azteca. También del lateral Mateo Chávez, por suspensión, luego de ser expulsado en el amistoso ante Estados Unidos.

"Tras un estudio realizado, el jugador (Luis Romo) presenta una lesión muscular en el biceps femoral de la pierna izquierda, por lo que regresará a su club", informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México en un comunicado.

México jugará el martes contra Chile su cuarto y último partido de la actual ventana internacional.

En los tres juegos anteriores, el Tri empató 1-1 con Colombia y Perú y fue goleado por Estados Unidos (3-0).