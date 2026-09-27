México y Colombia empatan 1-1 en el debut del seleccionador Rafael Márquez

La era de Rafael Márquez al frente de México comenzó este sábado con un empate 1-1 ante Colombia en Baltimore, en un amistoso presenciado por 67.000 espectadores en el estadio M&T Bank.

Luis Suárez marcó el gol colombiano al minuto diez. Gilberto Mora, el juvenil de 17 años, igualó por el combinado azteca al minuto 62.

La escuadra cafetalera consiguió el gol en su primer avance.

Richard Ríos se agregó al ataque por el costado derecho y, tras eludir al mexicano Luis Chávez, mandó un servicio al área que Suárez convirtió en gol con un remate de cabeza.

En el segundo tiempo, Mora recibió la pelota en el área y se lució con un quiebre al experimentado Jhon Lucumí para luego fusilar al arquero Álvaro Montero. Así firmó su primer gol con la selección mexicana.

El martes, en la continuación de la fecha FIFA, México enfrentará a Perú. Colombia se medirá con Paraguay el viernes. Ambos partidos se jugarán en Nueva Jersey.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel - Jorge Sánchez (Jeremy Márquez 74), Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo (Mateo Chávez 63) - Erik Lira (Denzell García 88), Gilberto Mora (Álvaro Fidalgo 63), Luis Chávez (Obed Vargas 63) - Roberto Alvarado (Isaías Violante 74), Armando González (Germán Berterame 74), Hirving Lozano (Orbelín Pineda 63). DT Rafael Márquez.

Colombia: Álvaro Montero - Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo (Samuel Velásquez 66) - Kevin Castaño (Matías Orozco 71), Richard Ríos (Yaser Asprilla 71), Gustavo Puerta - Andrés Gómez (Jáminton Campaz 66), Luis Suárez (Kevin Viveros 66), Jhon Arias. DT Néstor Lorenzo.