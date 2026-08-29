Michael Wacha domina 8 innings y Reales blanquean 3-0 a Guardianes para su 11mo triunfo en 12 juegos

Cleveland (AP) — Michael Wacha dominó a la alineación de Cleveland, al permitir apenas cuatro sencillos en ocho entradas, para que los Reales de Kansas City siguieran encendidos el viernes, con una victoria de 3-0 que cortó la racha ganadora de siete juegos de los Guardianes.

Wacha (8-8) tuvo el control desde su primer lanzamiento hasta el número 103 y enfrió a los Guardianes, que acababan de regresar de una gira con foja de 6-0 por Colorado y Los Ángeles.

El novato Carter Jensen conectó un jonrón de dos carreras en el noveno episodio por los Reales, que han ganado 11 de 12 y tienen marca de 23-16 desde el receso del Juego de Estrellas.

Wacha, quien lidera la Liga Americana con 18 aperturas de calidad, no dio bases por bolas y ponchó a 10, la mayor cifra de su temporada. Los Guardianes sólo lograron colocar a un corredor más allá de la segunda base ante el derecho, quien mejoró a 6-1 contra equipos de la División Central de la Liga Americana en 2026.

Steven Cruz llenó las bases en la novena con dos sencillos y un bateador golpeado antes de retirar al dominicano Ángel Genao con un batazo de regreso al montículo para apuntarse su sexto salvamento.

Tanner Bibee (5-14) sufrió otra dura derrota por Cleveland. Sólo permitió una carrera en seis entradas, pero la ofensiva de los Guardianes no pudo arrancar ante Wacha.

Bibee llegó al juego recibiendo un promedio de apenas 3,17 carreras de apoyo por partido —la tercera cifra más baja en las mayores.

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