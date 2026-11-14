Microsoft dice que restableció "por completo" el servicio tras caída a nivel mundial

Microsoft aseguró este sábado que "restableció por completo el servicio", poniendo fin a una interrupción de sus programas en línea que afectó desde el jueves a millones de usuarios y organizaciones en todo el mundo.

"Hemos completado con éxito nuestros esfuerzos para resolver el problema que originó el incidente y restablecido el servicio para los usuarios y las regiones que aún permanecían afectados", escribió el gigante estadounidense en X.

Microsoft ya había dado cuenta el viernes de una "recuperación generalizada" de sus servicios y pidió disculpas por esta interrupción global, aclarando que se debió a "un problema técnico y no a un ciberataque ni a la IA".

La avería de Microsoft se extendió el jueves a nivel mundial, dejando fuera de servicio productos del grupo en al menos 74 países y territorios de América, Europa, Asia y África, según el sitio de seguimiento Downdetector.

Los fallos, que comenzaron debido a una "carga elevada" en las infraestructuras del grupo, afectaron a su servicio de correo electrónico Outlook, a su plataforma de comunicación Teams y a su asistente de inteligencia artificial Copilot, detalló Microsoft.

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