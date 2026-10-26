Microsoft propone retiros voluntarios a 60.000 empleados en EEUU, Canadá, India y Reino Unido

Microsoft propone un nuevo plan de salidas voluntarias a unos 60.000 empleados en Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido, indicó el grupo el lunes a la AFP, seis meses después de una primera propuesta del mismo tipo.

Esta oferta alcanza solo a ciertas divisiones del grupo y constituye "otro medio de adaptar sus plantillas a la evolución de las necesidades" de la firma, escribió la directora de recursos humanos, Amy Coleman, en un mensaje a los empleados.

La firma de Redmond (estado de Washington), que empleaba a 223.000 personas a finales de junio, había propuesto en abril un primer plan a unos 8.750 empleados estadounidenses.