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LA NACION

Microsoft supera las expectativas impulsado por su plataforma en la nube Azure

Las acciones de Microsoft subieron más de un 5% el miércoles tras reportar ingresos y beneficios mejores de lo esperado, impulsados por su división de computación en la nube Azure...

Microsoft supera las expectativas impulsado por su plataforma en la nube Azure
Microsoft supera las expectativas impulsado por su plataforma en la nube AzureRichard Drew - AP

Las acciones de Microsoft subieron más de un 5% el miércoles tras reportar ingresos y beneficios mejores de lo esperado, impulsados por su división de computación en la nube Azure, que creció un 48% según sus resultados trimestrales.

El gigante estadounidense del software registró una facturación de 92.300 millones de dólares entre julio y septiembre, un aumento del 19% interanual, claramente por encima del consenso de los analistas.

Los ingresos de Azure se dispararon un 48% en un año, en un avance con respecto al último trimestre.

"Estamos ofreciendo mayor capacidad, opciones, control y eficiencia de costos a los clientes en toda nuestra plataforma", dijo el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en un comunicado.

AFP
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