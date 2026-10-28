Microsoft supera las expectativas impulsado por su plataforma en la nube Azure

Las acciones de Microsoft subieron más de un 5% el miércoles tras reportar ingresos y beneficios mejores de lo esperado, impulsados por su división de computación en la nube Azure, que creció un 48% según sus resultados trimestrales.

El gigante estadounidense del software registró una facturación de 92.300 millones de dólares entre julio y septiembre, un aumento del 19% interanual, claramente por encima del consenso de los analistas.

Los ingresos de Azure se dispararon un 48% en un año, en un avance con respecto al último trimestre.

"Estamos ofreciendo mayor capacidad, opciones, control y eficiencia de costos a los clientes en toda nuestra plataforma", dijo el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en un comunicado.