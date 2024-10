¿Deportación masiva? Expertos explican qué ocurre si la residencia no llega y se vence el parole humanitario

El parole humanitario para los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) permitió a miles de extranjeros entrar a Estados Unidos de forma legal y ordenada, pero el plazo para arreglar su situación migratoria está por acabarse para muchos. Luego de que se diera a conocer que la administración de Joe Biden no renovará los permisos, quedó la incógnita de qué pasará con los casos, por ejemplo, si la residencia no llega. Un abogado, especialista en migración, dio la respuesta.

Desde que se autorizó el programa se estableció un periodo de validez de dos años (24 meses). Durante ese tiempo se esperaba que los migrantes pudieran regularizar su situación a través de otras vías, como el asilo o el estatus de protección temporal (TPS).

La administración de Joe Biden no renovará el plazo de dos años para los migrantes que llegaron bajo el programa de parole humanitario Tia Dufour - Foto Facebook Department of Homeland Security

Al cumplirse el plazo, y si no se buscó otra vía de estancia legal, “se espera que las personas que tienen un permiso de permanencia temporal vencido salgan del país por su propia voluntad”, indicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Qué pasará cuando se termine el plazo del parole humanitario

La cuenta de TikTok @emigran2, que tiene más de 346 mil seguidores, realizó una dinámica de preguntas acerca del parole, las cuales fueron resueltas por el abogado de migración Wilfredo “Willy” Allen. El primer caso expuesto explicó que aplicó a la residencia permanente desde abril de este año, pero hasta el momento no le ha llegado su green card, y en enero de 2025 se acaba su permiso humanitario.

Allen señaló: “Cero preocupación”. De acuerdo con el abogado, en ese caso particular, al solicitar la residencia se le otorgó también un nuevo permiso de trabajo, y una vez que llegué la green card podrá legalizar el estatus y permanecer en el país.

El experto en leyes de inmigración precisó que los cubanos que entraron con parole humanitario no deberían tener intranquilidad, aunque su plazo de dos años se vaya a terminar. “Mientras no tengas ningún delito criminal, y aplicaste para tu residencia, no te tienes que preocupar”, sentenció. La ley de ajuste cubano permite que algunas personas oriundas de la isla que viven en Estados Unidos y cumplen con ciertos requisitos, soliciten una green card.

En el caso de los venezolanos que llegaron por la misma vía, antes de julio-agosto de 2023, el abogado Allen señaló que pueden cambiar su situación migratoria al solicitar un TPS. Sin embargo, esta opción solo aplica para los que llegaron después de que Estados Unidos designara a Venezuela como parte del programa. Una situación similar es la que tendrían los haitianos y nicaragüenses.

“Si no piden asilo ahora, antes de que se cumplan los dos años, van a estar ilegal y pueden ser sujetos a deportación”, precisó el especialista. Para cambiar eso, Allen dio como opción el proceso de asilo, que da protección a los extranjeros que han sufrido persecución o tienen temor por circunstancias de: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.

El Uscis indica que los extranjeros que estén en Estados Unidos después de que se haya cancelado su parole, por lo general, son remitidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para procedimientos de inmigración, lo que podría tratarse de una deportación.

LA NACION