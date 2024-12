Es latino, montó un negocio propio con poca inversión en EE.UU. y cuenta su historia: “Puedes ganar desde US$100 hasta millones”

Año a año, el número de inmigrantes latinos en Estados Unidos es cada vez más alto. La mayoría de ellos llega con el objetivo de establecerse y hallar nuevas oportunidades para desarrollarse en el ámbito profesional frente a la dificultad que representa encontrarlas en sus lugares de origen. Tal es el caso de Ariel, un boliviano que emigró al país norteamericano y consiguió vivir de lo que más le apasiona.

Ronald Paz Ojopi es un usuario de TikTok que lleva adelante una cuenta (@cuanto.ganas.usa) con más de 40 mil seguidores dedicada a compartir los salarios de la comunidad latina en Estados Unidos, tal como indica su propia descripción. Durante el mes de noviembre, entrevistó a un hombre boliviano llamado Ariel, que comenzó su carrera desde cero y logró construir una nueva vida en Virginia.

Si bien hay estados que cuentan con un mayor número de extranjeros, como California, Texas o Florida, los hispanos o latinos representan el 11,2% de la población total de Virginia, según los últimos datos de la Oficina del Censo. Además, en la ciudad de Chesterfield se encuentra el Centro de Empoderamiento Latinos en Virginia (LIVE) que busca ayudar a la comunidad a acceder a servicios lingüísticos y culturales, lo que convierte al estado en una opción cada vez más atractiva para inmigrantes como Ariel.

La historia del hombre boliviano que se mudó a Virginia, Estados Unidos

“Mi nombre es Ariel. Me dedico a la fotografía y a la producción, al contenido, básicamente, y soy de Bolivia; orgullosamente boliviano”, se presentó el protagonista del video de TikTok.

Tras esto, Ronald le consultó sobre los inicios de su carrera, a lo que Ariel respondió que se trata de una tradición familiar. “Básicamente, mi familia ha estado en el ambiente del entretenimiento, las películas, producción. Todo lo que sea detrás de las cámaras, eso es lo que me ha gustado”.

De esta manera, su pasión por la creación de contenido despertó a temprana edad. “Desde chiquito, siempre he visto las películas, siempre he sido amante de eso, entonces dije: ‘Tengo que saber un poquito más de eso’ y empecé a experimentar con mi cámara, con mis videos, y a eso me dedico”, explicó.

Pero con respecto a los comienzos en Estados Unidos, afirmó que son complicados, y que una de las claves es “la constancia; sentir que constantemente tienes que subir este contenido en tus redes sociales. No solamente eso, pero la calidad es lo más importante”. Además, agregó que al llegar al país se pueden ganar “desde US$100 hasta millones”, y que en su área se necesita un mínimo de US$3 mil por mes para vivir.

Consejos para los inmigrantes latinos en Estados Unidos

Antes de terminar el video, Roland le preguntó a Ariel qué consejo le daría a los bolivianos y a los latinos que quieren empezar una nueva vida en Estados Unidos. Ante esto, el entrevistado destacó la necesidad de “saber adaptarse, aprender todos los días algo nuevo; no solamente aferrarnos a nuestra cultura”.

Otra de las enseñanzas que dejó a lo largo del video es que “el plus es la plata, obviamente, pero crear arte amando lo que estás haciendo poco a poquito va a empezar a tener sus frutos”.

