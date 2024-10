Emigró Florida y extraña su país, pero tiene una motivación para estar en EE.UU. que comparten muchos latinos

La vida de muchos inmigrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos no es sencilla. Con frecuencia extrañan su cultura, a su familia y consiguen trabajos con duras condiciones para poder sostenerse. Joselin, una joven boliviana que reside en Naples, Florida, compartió en TikTok los desafíos que enfrenta lejos de su país de origen: “A veces me siento sola y triste”.

Los desafíos de Joselin, una migrante boliviana en Florida

“Aquí estoy cortando verduras en Estados Unidos, en un país donde ni siquiera hablo el idioma”, comentó Joselin en su cuenta de TikTok. Mientras se grababa picando vegetales, relató cómo son sus días desde que dejó Bolivia en busca de nuevas oportunidades.

La joven describió que para llegar al restaurante donde trabaja, en Naples, tiene que “caminar un montón”. También vive la intensidad del clima del estado de Florida, ya que hace las largas caminatas “con casi 40 grados y el sol sobre mi piel”.

Jocelin se instaló en Naples, Florida, y aprovecha la temporada alta de turismo para conseguir más ingresos Instagram @zanettilife

Sin embargo, esas cuestiones no son las que más la afectan, también lo hace la distancia que la separa de su tierra natal: “Mi tierra linda del mazaco, del cuñapé y de mis colegas”. Esa distancia, afirma, suele influir en su estado de ánimo: “A veces me siento sola, triste, desorientada. Nadie me entiende y yo no los entiendo”.

De qué trabaja, cuántas horas y cuál es el salario que recibe

Joselin explicó que trabaja en la cocina de un restaurante y que su jornada laboral es extensa y agotadora. “A veces me pregunto si hice bien en dejar todo y cambiar mi escritorio por estar parada más de 11 horas en un restaurante”, reflexionó en el clip.

Pese a ello, la joven logra mantenerse motivada al comparar los beneficios económicos que obtiene en Estados Unidos con los que recibía en su país. La diferencia salarial hace que las dudas se evaporen. “Recuerdo que gano cuatro mil dólares al mes y se me pasa”, remarcó.

Jocelin trabaja en un restaurante de Naples, cortando y preparando vegetales Shutterstock

En los comentarios de su cuenta de TikTok, otros usuarios le preguntaron si puede vivir con esos ingresos en Florida, a lo que la chica contestó que le alcanzan porque comparte gastos con su novio: “Como estamos en pareja, gastamos menos, ya que todo es a medias. Aproximadamente US$1300 a US$1400 cada uno por mes”.

Por otra parte, la joven le contó a un seguidor que trabaja 11 horas diarias solo de modo temporal: “Hay que aprovechar las temporadas altas en el estado que vivo, ya que luego baja y no se puede hacer tantas horas”.

Cómo consiguió empleo en Florida

Joselin también fue consultada por otros usuarios de la red social sobre si le había sido difícil encontrar empleo. “Desde el día que llegué acá, busqué trabajo en las aplicaciones y también caminando por todas las plazas de restaurantes. Funciona”, aseguró, remarcando que la persistencia es clave para superar los obstáculos iniciales.

Asimismo, la joven hizo una distinción clara entre quienes cuentan con documentos de residencia y quienes no. “Con papeles, tienes la posibilidad de trabajar menos y ganar más. Pero sin papeles, trabajarás más horas, pero puedes ganar mucho”, sumó.

