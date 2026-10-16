Kenis López, nicaragüense deportado por el ICE a un país africano:  “Estamos a la deriva. No sé qué nos puede pasar”

Kenis López, nicaragüense de 45 años, fue deportado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 30 de agosto pasado a Bangui, capital de República Centroafricana. El migrante tenía protección judicial frente a su expulsión a Nicaragua, pero las autoridades lo enviaron a un tercer país tras permanecer siete meses detenido.

Kenis López: incertidumbre tras la deportación a África

“Es cruel, es frustrante, porque aquí venimos a la deriva. No sé qué nos puede pasar ”, declaró Kenis López , migrante nicaragüense deportado, en una entrevista con BBC Mundo desde Bangui.

”, declaró , migrante nicaragüense deportado, en una entrevista con BBC Mundo desde Bangui. López y su compatriota Luis Carlos Mendoza aseguran que permanecen vigilados día y noche y que no han salido del alojamiento desde su llegada.

Kenis López fue detenido por el ICE en las inmediaciones de su hogar en Minnesota. (AP Foto/Ryan Murphy, Archivo) Ryan Murphy - FR172324 AP

La detención del ICE en Minnesota

De acuerdo con BBC Mundo, López trabajaba en construcción y vivía en Minnesota desde 2022. Agentes migratorios lo detuvieron frente a su casa en enero de 2026.

y vivía en Minnesota desde 2022. Agentes migratorios en enero de 2026. El medio revisó una resolución judicial del 13 de agosto de 2024 que le concedía protección frente a la devolución a Nicaragua. López aseguró que mostró esos documentos y su permiso de trabajo durante el arresto.

Kenis López contaba con una protección frente a la deportación a Nicaragua y permiso de trabajo, pero fue deportado a un tercer país Facebook TPS Alliance / Alianza TPS

El reclamo de López a EE.UU. y qué responde el gobierno

Según BBC Mundo, López solicita que las autoridades revisen su caso y le permitan regresar a Estados Unidos , donde viven sus dos hijos.

y le permitan , donde viven sus dos hijos. El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) sostuvo ante BBC Mundo que “los migrantes fueron enviados a un tercer país seguro” conforme a la ley.

, por sus siglas en inglés) sostuvo ante BBC Mundo que conforme a la ley. La Organización Internacional para las Migraciones confirmó al medio británico que brinda asistencia en República Centroafricana, pero no interviene en las decisiones de admisión o expulsión.

Para tener en cuenta

La protección frente a la devolución a un país no equivale a residencia permanente ni ciudadanía.

Según BBC Mundo, la protección bajo la Convención contra la Tortura impide enviar al beneficiario a un territorio donde probablemente sufriría tortura.

El caso de López muestra que contar con protección frente al retorno al país de origen no evitó su traslado a un tercer país. Por el momento, no se inició un procedimiento ni existe un plazo para resolver su reclamo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.