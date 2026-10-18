La regla oficial confirmada por Uscis para inmigrantes sin green card que salen de Estados Unidos

Los inmigrantes sin residencia permanente que salen de Estados Unidos después de acumular presencia ilegal pueden enfrentar restricciones de reingreso. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), las consecuencias dependen del tiempo acumulado y las condiciones de salida: no tener green card no activa, por sí solo, estas barreras.

Restricciones de tres y diez años para regresar a EE.UU.

Tres años: según el Uscis, corresponden a quienes acumularon más de 180 días, pero menos de un año, de presencia ilegal en una sola estancia y salieron voluntariamente antes del inicio de procedimientos de expulsión.

Diez años: aplican a quienes acumularon un año o más en una sola estancia y luego salieron o fueron expulsados, de acuerdo con la agencia. Ambos plazos comienzan con la salida.

Los migrantes con TPS deben obtener una autorización de viaje Freepik

Qué se considera presencia ilegal según el Uscis

Según el organismo, comprende el tiempo dentro del país sin admisión ni permiso de permanencia temporal, o después de que vence la estancia autorizada.

La agencia aclara que los menores de 18 años no acumulan presencia ilegal. En general, tampoco cuenta el tiempo durante el cual permanece pendiente una solicitud de asilo de buena fe.

Si planea ausentarse de Estados Unidos por más de un año, se recomienda solicitar primero un permiso de reingreso Freepik

Qué ocurre con el permiso anticipado de viaje con la regla del Uscis

La página oficial del Uscis mantiene que salir tras obtener un permiso anticipado de viaje, conocido como advance parole, no activa estas barreras de tres y diez años por presencia ilegal.

Según la agencia, algunos afectados pueden solicitar una exención. Los requisitos dependen del beneficio migratorio solicitado; la aprobación no es automática.

Para tener en cuenta sobre el Advance Parole

Antes de viajar, conviene revisar el historial migratorio con una persona autorizada para brindar asesoría legal, como indica el Uscis.

El organismo advierte que determinar la inadmisibilidad puede ser complejo: importan las fechas, las excepciones y el beneficio solicitado.

Ya se aplica: la nueva medida sobre el Advance Parole que impacta en el TPS y migrantes llegados en la infancia

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.