Qué migrantes quedan exentos del bloqueo de fronteras de Joe Biden en EE.UU.

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevas medidas para fortalecer la seguridad fronteriza, con las que se restringe la elegibilidad para recibir el estatus de asilo y se aumentan las consecuencias para quienes ingresan sin autorización desde México. El aviso generó dudas entre los migrantes respecto de su implementación, sobre todo en aquellos que queda exentos de su aplicación.

La orden ejecutiva, que tendrá vigencia cada vez que el ingreso ilegal de migrantes exceda el límite establecido por gobierno estadounidense, eleva el estándar que se utiliza para detectar ciertos reclamos de protección y acelera la capacidad para eliminar rápidamente a aquellas solicitudes que no califican.

Joe Biden habló en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de junio de 2024 para anunciar la restricción de la entrada a los solicitantes de asilo BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La normativa también limita las evaluaciones de miedo a aquellos que manifiestan temor o expresan el deseo de solicitar refugio. La proclamación se emitió bajo las secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

¿Qué migrantes quedan exentos de la nueva medida de Joe Biden?

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), “quedan exentos de la proclamación los residentes permanentes legales, los niños no acompañados, las víctimas de una forma grave de trata y otros no ciudadanos con una visa válida u otro permiso legal para ingresar a Estados Unidos”.

El DHS agrega que no se aplicarán las medidas a los no ciudadanos que utilicen un proceso aprobado por EE.UU., como la aplicación móvil CBP One, para ingresar al país a través de un puerto de entrada de manera segura y ordenada.

Archivo.- Un grupo de migrantes es detenido por oficiales en la frontera entre Texas y México el 3 de enero de 2024, en Eagle Pass, Texas Eric Gay - AP

Asimismo, advierte que los no ciudadanos que crucen la frontera sur y que no estén exceptuados no serán elegibles para asilo, a menos que existan circunstancias excepcionalmente convincentes, incluso si demuestran que ellos o un miembro de su familia con quien viajan enfrentó una emergencia médica aguda; una amenaza inminente y extrema a la vida o la seguridad o cumplió con la definición de “víctima de una forma grave de trata de personas”.

“La inmigración siempre ha sido un elemento vital de EE.UU. Nunca demonizaré a los inmigrantes. Nunca me referiré a los inmigrantes como si envenenaran la sangre de un país. Además, nunca he separado a los niños de sus familias en la frontera”, expresó Biden en una conferencia de prensa el pasado martes desde la Casa Blanca.

Un grupo de personas esperan a ser procesadas después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos para solicitar asilo, el miércoles 17 de abril de 2024, cerca de Jacumba, California Gregory Bull - AP

¿Qué pasa en la frontera después del anuncio del bloqueo?

Este jueves, New York Post reveló un memorando del DHS a los agentes fronterizos, en el que se indica que “los adultos solteros y las unidades familiares que son muy difíciles de expulsar (como los países que no permiten vuelos chárter de repatriación) pueden ser considerados para el procesamiento de deportación acelerada o colocados en procedimientos de expulsión de la sección 240″, lo que significaría que podrían ser liberados en EE.UU.

Una fuente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) comentó al medio que a dichos inmigrantes se les dará una cita en la corte y se les permitirá solicitar asilo, lo que normalmente lleva años resolver.

