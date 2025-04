En video: así rompió el ICE los cristales de un auto para llevarse a un guatemalteco que pedía asilo

Un inmigrante guatemalteco vivió una dramática situación en Massachusetts, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) rompieron los cristales de su auto para llevarlo a un centro de detención. Esto quedó registrado en video, luego de que su acompañante filmara todo con un celular.

Así fue la irrupción de ICE en el auto del latino

El 16 de abril, Juan Francisco Méndez se encontraba dentro de su vehículo cuando fue abordado por agentes de ICE, quienes le exigieron que descendiera. Según su esposa, el guatemalteco no tiene antecedentes penales y califica para el estatus de asilo.

ICE-crudo

Al momento de ser interceptados por ICE, el latino y su acompañante llamaron a su abogada, quien les pidió que dijeran que tienen derecho de guardar silencio y que ella estaba en camino. Uno de los agentes contestó que el procedimiento se podía realizar “por las buenas o por las malas”.

En un video captado por la esposa de Méndez, Marilú Domingo Ortiz, se puede ver a los agentes del ICE mientras utilizan un martillo para romper la ventana del vehículo y sujetar a Ortiz. La familia cree que Méndez se encuentra detenido en una instalación en Dover, Nueva Hampshire.

La abogada Ondine Galvez-Sniffin dijo a The Associated Press que los agentes aseguraron que buscaban a otro hombre de nombre distinto antes de sacar a Méndez y a su esposa del vehículo.

“Cuando llegué al lugar, la esposa de mi cliente estaba sollozando. Estaba llorando. Estaba temblando”, declaró Galvez-Sniffin. Añadió que Méndez gritó “Ayúdenme” en español mientras se lo llevaban esposado.

“Le dije que le mostrara su tarjeta de negocio, diles que voy para allá y les explicaré tu situación, pero tienes derecho a permanecer en silencio”, explicó la abogada.

“Me acerqué al coche y vi la ventana rota, vidrios por todo el asiento trasero, y me quedé impactada”, añadió la abogada. “He trabajado en inmigración durante 27 años y esta es la primera vez que veo que se tomaran medidas tan drásticas y violentas”.

ICE no dio lugar al pedido del migrante guatemalteco

En el clip se observa al agente tomar un martillo y destruir su ventanilla, para posteriormente llevar al migrante al centro de detención de Dover ,en New Hampshire, según reveló su esposa.

11 Alive brindó más detalles al respecto luego de hablar con la abogada del latino, quien indicó que los agentes se acercaron a su cliente mientras buscaban a un hombre llamado Antonio, quien solía vivir en su mismo edificio. Tras decir que efectivamente él era otra persona, ICE decidió romper su auto para llevárselo.

La abogada de Méndez dio detalles sobre la detención por parte de ICE Captura video 11 Alive

Un testigo declaró haber visto el accionar de ICE

Horas más tardes, 11 Alive entrevistó a un activista comunitario llamado Adrián Ventura, quien describió la acción de ICE como violenta. “Yo estaba allí cuando ese tipo (el oficial) llevaba como un hacha o un martillo y comenzó a romper las ventanas. Fue como si hubiera una explosión“, declaró.

ICE se llevó a Méndez a un centro de detención mientras verifica la situación de Méndez Alex Brandon - AP

Galvez Sniffin reveló que había logrado averiguar que su defendido se encuentra detenido en un centro en Dover, New Hampshire, a pesar de que Méndez no ha recibido ningún cargo o razón para justificar su aprehensión. “Me preguntó cuándo volvería a casa, y no tengo ninguna respuesta”, añadió la letrada.

Para obtener asilo a través del proceso afirmativo, el extranjero debe estar presente en Estados Unidos Freepik

Por otro lado, la esposa de Méndez y su hijo de nueve años cuentan con un estatus de asilo, otorgado tras haber sufrido persecución en Guatemala. Esta protección se concede a personas extranjeras que han sido perseguidas o temen serlo por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por sus opiniones políticas.

El alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, señaló en la red social X que el incidente “plantea preguntas que requieren respuestas claras”, incluyendo por qué no se alertó de antemano a la policía local. También se preguntó si los agentes del ICE van detrás de criminales, como prometió el gobierno del presidente Donald Trump o si están “llevando a cabo una redada indiscriminada contra individuos con estatus migratorio incierto”.

¿Cuáles son las razones para enviar a un migrante a un centro de detención en EE.UU.?

Según se explica en el sitio web de ICE, un migrante puede ser enviado a un centro de detención por diversas razones, entre las cuales destacan:

Entrada ilegal al país : aquellas personas que ingresan sin pasar por un punto de control fronterizo autorizado son detenidas mientras se evalúa su situación migratoria.

: aquellas personas que ingresan sin pasar por un punto de control fronterizo autorizado son detenidas mientras se evalúa su situación migratoria. Violaciones de visa : si se determina que alguien ha excedido el tiempo permitido por su visa o incumplido sus términos, puede ser detenido.

: si se determina que alguien ha excedido el tiempo permitido por su visa o incumplido sus términos, puede ser detenido. Procesos de deportación : migrantes con órdenes de deportación pendientes o procedimientos en curso pueden ser retenidos en espera de resolución.

: migrantes con órdenes de deportación pendientes o procedimientos en curso pueden ser retenidos en espera de resolución. Consideraciones de seguridad pública o nacional : quienes representen una amenaza para la seguridad pueden ser detenidos, especialmente si tienen antecedentes penales.

: quienes representen una amenaza para la seguridad pueden ser detenidos, especialmente si tienen antecedentes penales. Riesgo de fuga: en casos donde se considere que una persona podría no presentarse a futuras audiencias migratorias.

Con información de AP