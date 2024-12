Trump tiene en la mira a estos migrantes “protegidos”: temor entre venezolanos y haitianos

El presidente electo Donald Trump planea terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que actualmente ampara a casi un millón de inmigrantes legales en Estados Unidos. Este programa permite vivir y trabajar en el país a ciudadanos de al menos 16 países con circunstancias excepcionales.

Según destaca un artículo de The New York Times, Trump reafirmó su intención de revocar estas protecciones durante la campaña para su segundo mandato. Al mismo tiempo, en octubre, durante una entrevista con News Nation, mencionó específicamente a una de las nacionalidades protegidas: los haitianos.

El próximo mandatario aseguró que pondría fin al TPS otorgado a esta comunidad, calificando de “absoluto” su compromiso de devolverlos a su país, a pesar de la grave crisis política y humanitaria que enfrenta.

Más de 350.000 venezolanos podrían perder el amparo del TPS y enfrentarse a un retorno a su país de origen Edgar H. Clemente - AP

Haití y Venezuela en el centro de la discusión

Entre los mayores beneficiarios del TPS están los haitianos y venezolanos. Haití enfrenta una crisis severa desde el asesinato de su presidente en 2021, con pandillas controlando gran parte del territorio. En una entrevista con The New York Times, Lesly Joseph, un dentista haitiano residente en Boston, señaló que perder su estatus sería devastador. “El TPS me dio la oportunidad de proteger a mi familia”.

Por su parte, más de 350 mil venezolanos recibieron protección bajo este programa, huyendo de la represión y el colapso económico en su país. La eliminación del TPS para ellos podría significar regresar a un entorno insostenible, lo que afectaría tanto a los inmigrantes como a las comunidades estadounidenses que dependen de su labor.

¿Qué es el TPS?

El TPS es una medida para proteger a ciudadanos de ciertos países extranjeros que enfrentan condiciones adversas en sus lugares de origen. Estas condiciones son las que podría incluir.

Conflictos armados.

Desastres naturales.

Situaciones extraordinarias de carácter temporal que dificulten el retorno seguro de las personas.

El TPS permite a los beneficiarios permanecer en Estados Unidos durante el período designado, obtener autorización de empleo y viajar sin riesgo de ser deportados por su estatus migratorio. Aunque es un beneficio temporal que no conduce a la residencia permanente, no limita a los beneficiarios a solicitar otros estatus migratorios siempre que cumplan los requisitos.

El TPS solo se puede pedirse ante conflictos armados, desastres naturales, o mientras el país de origen no pueda garantizar la seguridad de su población Freepik

El antecedente del primer mandato de Trump

Durante su primer mandato, Trump intentó cancelar estas protecciones para unos 400 mil inmigrantes de países como El Salvador, Honduras, Haití, Nepal, Nicaragua y Sudán. En 2018, defensores de los derechos de los migrantes acusaron al expresidente de actuar bajo motivaciones racistas y de no seguir los procedimientos adecuados para evaluar las condiciones en los países afectados.

Por su parte, el gobierno argumentó que el programa se había convertido en una prestación casi permanente para cientos de miles de personas. Finalmente, un tribunal federal bloqueó temporalmente su iniciativa. Luego, la administración de Joe Biden rescindió las cancelaciones y extendió el programa.

¿Qué esperar en el segundo mandato de Trump?

Esta vez el resultado podría ser distinto. Según lo explica The New York Times, más allá de las dificultades legales, ahora Trump tiene tres de sus candidatos que forman parte de la mayoría conservadora en la Corte Suprema. “Y muchos más en el poder judicial federal, un nuevo intento de poner fin al TPS podría tener más éxito en los tribunales”, se explica en el artículo.

Esta vez, la influencia conservadora en la Corte Suprema podría favorecer un nuevo intento de eliminar el TPS Julia Demaree Nikhinson - AP

Por otro lado, el camino menos controvertido sería no renovar el TPS para algunos países cuando expire. De hecho, eso es algo que incluso la propia administración de Biden ya está haciendo con los permisos de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Aunque esa no fue su promesa de campaña. “No tiene nada que ver con Haití ni con cualquier otra cosa. Tienes que retirar a las personas y llevarlas de vuelta a su propio país”, exclamó Trump en News Nation.