Es estadounidense, fue detenido en Venezuela y ahora su familia lo busca con desesperación

El caso de Lucas Hunter, un ciudadano estadounidense-francés detenido en Venezuela el 7 de enero de 2025, despertó preocupación internacional. Su familia, con el respaldo del Departamento de Estado, reclama su liberación. “No quiero que te asustes”, escribió el joven en el último mensaje que alcanzó a enviar, y agregó: “Me detuvieron los venezolanos y ya pasaron cuatro horas desde que estoy en la comisaría”. Después de eso, solo compartió algunos detalles más y el silencio fue absoluto. Desde entonces, nadie volvió a saber nada de él.

La historia de Lucas Hunter, el estadounidense detenido en Venezuela

Lucas Hunter, de 37 años, viajaba solo por Venezuela en enero de 2025 cuando, según relató a su hermana Sophie a People, se perdió cerca de un puesto de control fronterizo.

El 8 de enero, Hunter envió su último mensaje a su hermana Sophie, en donde informó que aún estaba detenido sin cargos oficiales X: @FreeLucasHunter

“Me dijo: ‘Iba en mi motocicleta, me perdí un poco, me acerqué a un puesto de control. Di marcha atrás y me agarraron’”, relató la hermana. Según su testimonio, fueron fuerzas militares venezolanas las que lo detuvieron y lo llevaron al otro lado de la frontera. La última comunicación que recibió su familia fue el 8 de enero. Desde entonces, no volvieron a saber nada más de él.

La hermana del joven estadounidense detenido pidió ayuda internacional

Sophie Hunter lidera la campaña por la liberación de su hermano. Desde que perdió contacto con él, buscó respuestas por todas las vías posibles.

Sophie Hunter, hermana de Lucas, recurrió al Departamento de Estado de EE.UU. y a otras embajadas para obtener asistencia X: @SophieH53593

Intentó comunicarse con las autoridades venezolanas y pidió asistencia a organismos internacionales. Está especialmente preocupada porque, según cuenta, el joven “no habla español”.

“Desde el 8 de enero, a la 13 hs (hora local), no hemos tenido noticias de él. No tenemos ni idea de dónde está. Los gobiernos tampoco”, afirmó Sophie. “No hay cargos, ni noticias, ni comunicaciones oficiales de los venezolanos”, añadió.

En su búsqueda desesperada, recurrió al Departamento de Estado de EE.UU., a la embajada de Francia y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, con la esperanza de obtener alguna señal concreta sobre el paradero de Lucas.

“Él es fuerte en todo. También sé que tiene un lado tierno. Y por eso estoy un poco preocupada por su salud mental, por su asma y por cómo puede mantener el ánimo”, contó Sophie. “¿Está con otras personas? ¿Cómo está de salud? Es un juego de adivinanzas. Es un poco difícil”, lamentó.

El papel del Departamento de Estado de EE.UU. en el caso de Lucas Hunter

El Departamento de Estado de EE.UU., al tanto de la situación, clasificó el caso de Lucas Hunter como “detenido injustamente”. Este estatus le otorga a su familia acceso a recursos adicionales para su liberación, como asistencia consular ampliada y presión diplomática directa. “Significa mucho para mi familia”, dijo Sophie. “Significa que es la máxima prioridad”, sumó.

Los detalles del caso de Lucas Hunter, estadounidense detenido en Venezuela X: @FreeLucasHunter

Actualmente, las gestiones para obtener información sobre Hunter se intensificaron. Las autoridades de EE.UU. mantuvieron conversaciones con el gobierno venezolano, aunque no se logró concretar ningún avance significativo en cuanto a la liberación o el paradero de Hunter.

Un portavoz del Departamento de Estado le dijo a CNN que trabajan para lograr la liberación de “todos los estadounidenses” arrestados “por el régimen en Venezuela”.