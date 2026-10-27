Milwaukee aplasta 10x1 a los Rays y acaricia su primer título de la Serie Mundial

Liderados por el venezolano Jackson Chourio, los Cerveceros de Milwaukee machacaron este lunes 10x1 a los Rays de Tampa Bay y se avanzaron 3-0 en el global de la Serie Mundial, a sólo un triunfo del primer trofeo de Grandes Ligas de su historia.

La demoledora ofensiva de Milwaukee, que tomó una temprana ventaja de dos carreras, explotó en una descomunal quinta entrada de ocho anotaciones impulsada por el joven Chourio, autor de cuatro hits en el Tropicana Field de los Rays.

Los Cerveceros tendrán su primera oportunidad de coronarse en el cuarto juego del martes mientras los Rays necesitan una milagrosa remontada que nadie ha conseguido en un Clásico de Otoño.