Milwaukee derrota 3x2 a los Rays en el juego inaugural de la Serie Mundial

Impulsados por sus figuras venezolanas, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este viernes 3x2 a los Rays de Tampa Bay en el primer partido de la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas de béisbol.

La joven perla venezolana Jackson Chourio y su compatriota William Contreras se combinaron para remolcar dos carreras y pegar cuatro hits en el triunfal regreso de Milwaukee a una Serie Mundial tras 44 años de ausencia.

Los locales sobrevivieron el asedio de Tampa en una última entrada de locura y tomaron el mando de este Clásico de Otoño en el que ambos equipos pugnan por el primer título de su historia.