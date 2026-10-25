Milwaukee vence 5x4 a los Rays y se avanza 2-0 en la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee remontaron una desventaja de cuatro carreras y derrotaron este sábado 5x4 a los Rays de Tampa Bay, para adelantarse 2-0 en la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas de béisbol.

Tampa Bay no supo proteger las cuatro carreras que logró en la entrada inicial ante unos Cerveceros que culminaron su memorable reacción con un sencillo del novato Cooper Pratt, que remolcó la carrera de la victoria en el séptimo inning.

Tras dos derrotas en Milwaukee, los Rays del mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero están forzados a resurgir en el tercer partido a la Serie, que hospedarán el lunes.