Ministro dice que catástrofe en Nepal es "una advertencia" sobre el cambio climático

Las inundaciones catastróficas del mes pasado en Nepal "fueron una advertencia al mundo" sobre los crecientes peligros del cambio climático, declaró el primer ministro de ese país ante la Asamblea General de Naciones Unidas el jueves.

Nepal sufrió el 26 de agosto el colapso de un glaciar de alta montaña en la frontera con China en la región del Tíbet, que arrasó todo a su paso. Murieron más de 1.400 personas y 6.000 siguen desaparecidas en lo que constituye uno de los peores desastres de la historia de esa nación.

El primer ministro Balendra Shah, de 36 años, afirmó que el calentamiento del clima estaba "desestabilizando la frágil ecología del Himalaya", al derretir el permafrost y los glaciares, lo que acelera los riesgos.

"Nepal contribuye con menos del 0,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros no creamos esta crisis, y sin embargo pagamos por ella", deploró.

Científicos de World Weather Attribution han descrito la catástrofe como una "crisis compuesta", de inestabilidad geológica combinada con los efectos del calentamiento global a largo plazo.

Shah reclamó a la comunidad internacional ayuda para su país para adaptarse al cambio climático, porque "Nepal no puede construir resiliencia por sí solo frente a una crisis agravada por el fracaso de la gobernanza global", dijo.

Nepal solicitó 20 millones de dólares en ayuda al Fondo de Pérdidas y Daños de la ONU, la cantidad máxima permitida, pero solo una fracción mínima de lo que necesita.

Una evaluación preliminar del gobierno ha estimado el costo del desastre en 5.000 millones de dólares.