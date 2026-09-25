Ministro libanés pide en la ONU una nueva fuerza internacional para evitar "un vacío"

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, advirtió el viernes en la ONU del riesgo de un "vacío" si no se reemplazan a finales de año los cascos azules desplegados en el sur del país.

Bajo presión de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió el mes pasado que en diciembre terminará el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Finul), desplegada desde 1978.

"Lo que deseamos enfatizar hoy acá es la necesidad de evitar un vacío que el retiro de la Finul podría crear, si ocurre sin un acuerdo sobre una nueva fuerza internacional que la reemplace", dijo Salam en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

La Finul cuenta en la actualidad con 7.500 cascos azules de cerca de 50 países. Están desplegados en el sur de Líbano a lo largo de la Línea Azul, que se extiende por 120 kilómetros y funciona como una frontera de facto entre Líbano e Israel.

Salam también insistió en que Israel debe retirarse por completo del territorio libanés y en que Beirut debe ampliar la autoridad del Estado sobre todo su territorio, garantizando que "las armas estén en manos exclusivas del Estado".

Líbano e Israel alcanzaron un acuerdo marco en junio, bajo auspicios de Estados Unidos, que propone un retiro gradual de las fuerzas israelíes y el desarme de Hezbolá, pero su implementación está estancada. Busca poner fin a un conflicto que ha durado décadas.

Hezbolá, respaldado por Teherán, se opone a su desarme.