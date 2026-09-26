Ministros de Exteriores de Rusia y Alemania se reúnen en la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunió el sábado en la ONU con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en el primer encuentro de este tipo desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, en 2022.

Lavrov, quien intervendrá más tarde ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, se había reunido por última vez con un jefe de la diplomacia alemana en enero de 2022, cuando mantuvo un intercambio con la ministra Annalena Baerbock, menos de un mes antes de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania.

La reunión del sábado se celebró a puertas cerradas, pero es muy probable que el tema de Ucrania haya ocupado un lugar central en la agenda.