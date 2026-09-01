Ministros de Finanzas del G20 piden una navegación "libre y segura" en Ormuz

Los ministros de Finanzas del G20 abogaron el martes por una navegación "libre y segura" en el estrecho de Ormuz, al término de dos días de reuniones organizadas por Estados Unidos.

"Nos preocupa la persistencia de interrupciones en el comercio de energía y subrayamos que la navegación libre, segura y predecible a través del estrecho de Ormuz y en todo el mundo, así como la resolución de las guerras y conflictos en curso, son esenciales para mantener un crecimiento sostenible", señaló la declaración de la Presidencia del G20.

Precisaron que el párrafo que menciona Ormuz fue "aprobado por todos los miembros del G20, con excepción de China".