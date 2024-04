Miró el eclipse sin gafas especiales y ahora tiene un “punto ciego” en uno de sus ojos: “No sean como yo”

Escuchar

El eclipse del 8 de abril maravilló a millones de personas en EE.UU., México y Canadá, las cuales pudieron disfrutar del fenómeno celestial. En la previa del evento, una de las principales recomendaciones fue utilizar gafas especiales, ya que, de lo contrario, se pueden sufrir daños oculares e incluso ceguera. Las advertencias no solo fueron hechas por autoridades oficiales, sino también por diversas personas que afrontaron esas complicaciones en experiencias pasadas. Ese fue el caso de una influencer que contó que tiene visión reducida y un “punto ciego” en sus ojos por no haber seguido las medidas de seguridad.

En medio de la insistencia por parte de organismos de sanidad con respecto al uso de anteojos para observar el eclipse, varios usuarios minimizaron esos consejos e incluso hicieron memes en las redes sociales. Sin embargo, la usuaria de TikTok @iambridgeet contó lo que vivió hace varios años durante un evento similar para concientizar a las personas.

Bridget Kyeremateng, una “narradora global, estratega y entusiasta cultural” que vive en Brooklyn, Nueva York, según su propia descripción, recordó en un video, que tiene ya más de cinco millones de reproducciones, que decidió ver un eclipse sin lentes especiales. Lejos de haber sido una situación inofensiva, le ocasionó graves problemas.

“Ya pasaron seis años y medio, así que creo que es hora de contar mi historia”, comenzó Bridget. “Me duele que el hombre naranja y yo tengamos algo en común”, lamentó, en referencia a cuando el expresidente Donald Trump miró directamente a un eclipse sin protección. En ese sentido, continuó: “No me di cuenta o simplemente no me puse las gafas y pensé que no iba a ser gran cosa. Cerré el ojo derecho y me quedé mirando al sol durante unos buenos 15 segundos”, recordó.

Los daños oculares que sufrió una mujer por mirar un eclipse sin gafas especiales

Según el relato de Kyeremateng, al día siguiente se levantó y se encontró con una gran dificultad a la hora de leer el texto en su celular. “Había como un punto ciego cada dos palabras”, recordó. Luego se levantó y empezó a deambular por su casa. A cada paso, notaba que había objetos que no podía ver. Se dirigió entonces a un optometrista. En el camino, tampoco podía ver algunas señales de tránsito mientras manejaba.

En un principio, no obtuvo un diagnóstico certero. Sin embargo, supo meses más tarde “a través de algunas pruebas periódicas” con un oftalmólogo que su córnea no tenía daños, pero sí había algo lastimado. “Había daño en algo, quizás algunas células... Algunas partes de mi ojo estaban distorsionadas”, explicó.

El eclipse solo puede ser apreciado con gafas especiales para que no se dañe la visión Unsplash

El resultado fue que ahora la mujer sufre de una “visión 20/20 lenta”. La visión perfecta es la denominada 20/20, que significa que la persona puede ver objetos a 20 pies (seis metros) de distancia con la misma claridad que alguien con visión normal. En su caso, a Kyeremateng le “toma un tiempo ver ciertas letras y palabras” con su ojo izquierdo, cuando el derecho está cerrado.

“Tengo una visión 20/20 lenta porque miré el eclipse solar sin gafas durante 10 segundos hace seis años y medio. Así que no seas como yo”, concluyó la protagonista de esta historia a modo de consejo.

Pérdida de visión por un eclipse

Según explicó la NASA, “excepto durante la breve fase total de un eclipse solar, cuando la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol, no es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada para la observación solar”.

“Ver cualquier parte del Sol brillante a través de la lente de una cámara, binoculares o un telescopio sin un filtro solar especial asegurado en la parte frontal de la óptica causará instantáneamente lesiones oculares graves”, precisó la agencia.

La NASA insistió en usar las gafas especiales para el eclipse del 8 de abril Unsplash

En este sentido, el Journal of the American Medical Association indicó en un artículo que “incluso unos pocos segundos de ver el Sol durante un eclipse pueden quemar temporal o permanentemente la mácula”, que es parte de la retina. “Una vez que se destruye, el tejido de la retina no puede regenerarse, lo que resulta en una pérdida permanente de la visión central”, detalló.