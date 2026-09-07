Mohamed se lleva la Leagues Cup, su sexta corona en la dinastía del Toluca

El Toluca se confirmó como la fuerza dominante del fútbol mexicano al conquistar la Leagues Cup, su sexta corona con el entrenador argentino Antonio Mohamed, tras vencer 2-0 a un poderoso Monterrey dirigido por Matías Almeyda.

Con este título, el "Turco" Mohamed se afianzó como el entrenador más laureado en la historia del Toluca, club al que dirige desde 2025.

Además, los Diablos Rojos le dieron nuevamente la Leagues Cup a la Liga MX después de tres ediciones ganadas por clubes de la MLS.

El Toluca aprovechó la primera oportunidad que tuvo y a partir de ese momento tuvo la solidez y el oficio necesarios para anular el arsenal de los Rayados de Almeyda.

Salvo por el arquero argentino Esteban Andrada y una línea de cuatro defensas, el Monterrey presentó un mediocampo de vocación ofensiva con cinco elementos y al belga Hugo Cuypers como hombre en punta.

Por los Diablos, el uruguayo Federico Viñas y Alexis Vega fueron esenciales para conseguir el 1-0 al minuto 4.

Con apenas un mes en el club escarlata, Viñas ha cobrado notoriedad cubriendo la ausencia por lesión del portugués Paulinho; marcó dos goles en la primera fase de esta Leagues Cup y en semifinales contra el León hizo el gol que aseguró el pase a la final.

En esta final, el uruguayo armó la jugada del primer gol y estuvo a punto de firmarlo con un tiro a la base del poste.

Vega se encargó de completar el trabajo de Viñas al aprovechar el rebote con un remate a bocajarro.

A 10 años de su debut con el Toluca, el extremo mexicano es un emblema escarlata presente en todos los títulos ganados por Mohamed.

Tras la victoria en la final, Vega, de 28 años, fue premiado como el mejor jugador de la Leagues Cup.

- Mohamed superó a Almeyda -

Con sus figuras de ataque, los Rayados fueron peligrosos con avisos tempraneros: un remate de cabeza de Cuypers y un tiro frontal dentro del área del argentino Lucas Ocampos.

El Monterrey se habría ido al descanso al menos con el empate, de no ser por el portero Hugo González que lució al desviar por encima del travesaño un testarazo de Ricardo Chávez.

Para este arquero González, la final contra el Monterrey tuvo sabor a revancha porque en su hoja de vida tuvo dos épocas complicadas con Rayados. La afición regiomontana le llamaba "Manos guangas".

El defensa mexicano Everardo González también apareció en un momento preciso para desviar una pelota cuando Cuypers se aprestaba a fusilar al guardameta.

En la segunda mitad, el Monterrey lucía poderoso y el Toluca acusaba el cansancio. En menos de 10 minutos, el Turco hizo cuatro cambios para resanar a una alineación que ya se estaba desquebrajando.

Ya desbocados al ataque, los Rayados de Almeyda fueron sorprendidos con un despliegue ofensivo al minuto 70. Viñas estuvo a punto de marcar con un tiro cruzado que desvió "Sabandija" Andrada, pero Helinho estuvo en el lugar preciso para firmar el 2-0.

Al Monterrey se le agotaron las ideas. El Toluca supo soportar el vendaval ofensivo y con el partido resuelto Mohamed mandó al campo a Paulinho, al minuto 78.

Por una lesión en la pierna derecha, el delantero portugués no jugaba desde el pasado 30 de mayo en la final de la Concachampions.

Esta Leagues Cup es la sexta corona para la dinastía escarlata del Turco Mohamed, que incluye dos títulos de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf.

En lo que resta del año, Mohamed y el Toluca tendrán la oportunidad de sumar dos trofeos más: el Apertura 2026 en México y la Copa Intercontinental.