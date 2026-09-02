Monfils celebra su 40° cumpleaños con un emocionante triunfo en el US Open

En su cumpleaños 40, el francés Gaël Monfils le regaló al público de Nueva York una inesperada y trepidante victoria en la primera ronda del US Open ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.

Monfils remontó un set en contra a Vallejo, 18 años más joven, para firmar un contundente 2-6, 6-1, 6-2 y 6-0 con el que aplazó su despedida de los torneos de Grand Slam.

El galo, que este año había caído en sus estrenos en los torneos grandes, es el tercer tenista de al menos 40 años en ganar un partido del cuadro principal del US Open, después del australiano Ken Rosewall (42 años en 1977) y del estadounidense Jimmy Connors (40 años en 1992).

"Definitivamente ha sido muy especial jugar aquí en mi cumpleaños 40", agradeció Monfils justo antes de que los espectadores entonaran el "cumpleaños feliz".

A pocas semanas de su retirada en el Masters 1000 de París, el US Open le reservó este martes un codiciado cupo en la pista cubierta Armstrong, la segunda mayor de Flushing Meadows, a resguardo de la lluvia que trastocó toda la jornada.

El parisino fue recibido como una estrella de rock por la grada, donde lucían banderas tricolores y pancartas con la imagen del jugador.

Su esposa, la tenista ucraniana Elina Svitolina, lo acompañó desde la grada hasta el final.

Monfils, ganador de 13 títulos y semifinalista del US Open en 2016, fue de menos a más ante Vallejo, número 60 de la ATP.

Tras ceder el primer set en 35 minutos, el francés se fue sacudiendo los nervios y desplegando su potente derecha con algunos golpes que entusiasmaron a la tribuna.

El propio Vallejo fue por momentos también espectador del show de Monfils, que se llevaba la mano a la oreja para pedir aún más estruendo.

Monfils logró mantenerse con vida en un torneo que vio caer a la primera a Novak Djokovic y Stan Wawrinka, otros dos jugadores que debutaron con él en 2005.

"Son realmente un público increíble, hacen que el ambiente sea eléctrico cada vez. Guardemos algo para la siguiente ronda", pidió Monfils, que se medirá al pujante jugador estadounidense Learner Tien.