Monfils se despide del US Open y dice que se dedicará a las finanzas

El veterano tenista francés Gaël Monfils cayó la noche del jueves ante el estadounidense Learner Tien, un rival al que dobla en edad, en su adiós al US Open y a los torneos de Grand Slam.

Tien, de 20 años, terminó con el recorrido de despedida de Monfils, de 40, por 6-3, 6-4 y 6-3 en un duelo de segunda ronda programado en la segunda mayor pista de Flushing Meadows.

Dos noches atrás, Monfils brindó un gran espectáculo al vencer en su debut al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, siendo el tercer jugador de al menos 40 años en ganar un partido del cuadro principal del US Open.

Al carismático jugador galo se le acabaron las vidas frente al pujante Tien, decimoquinto de la ATP, en el cierre también de sus dos décadas de recorrido en los torneos de Grand Slam.

El francés colgará la raqueta en el Masters 1000 de París y su próxima aventura, dijo ante la prensa, no será como entrenador o comentarista de tenis sino en el mundo de las finanzas.

"El próximo capítulo será en las finanzas. Voy a ser gestor de patrimonio en una empresa en Suiza que se llama Alphaswiss. Empezaré allí el año que viene", explicó.

"Es algo que me apasiona y hago, entre comillas, desde hace bastantes años", señaló. "Hice prácticas cuando podía. Tengo ganas de seguir activo. Además, mi pequeña hija entra en la escuela, necesita un papá activo".

Antes de enfundarse el traje de gestor, Monfils disfrutó el jueves del homenaje de Nueva York donde, desde su debut de 2005, ha formado una considerable legión de seguidores.

"Fue un ambiente increíble, una energía impresionante en la pista", afirmó tras la derrota.

"Lo di absolutamente todo, incluso creo que fui más allá, pero Learner fue realmente muy duro esta noche", reconoció.

El francés, uno de los preferidos de los aficionados incluso cuando jugaba ante locales, tuvo como mejor resultado las semifinales de 2016, cuando cayó ante Novak Djokovic.

Un montaje de video con sus mejores jugadas fue mostrado tras el partido, con sus característicos golpeos en suspensión y devoluciones increíbles.

Durante el encuentro, los cánticos de "Monfils" estallaron con frecuencia, especialmente en el tercer set.

"Ha sido un largo camino. He sentido todo el cariño", dijo Monfils. "Ustedes son mi segundo mejor público. Por supuesto, no se puede superar a París, ¡pero están ahí arriba!".