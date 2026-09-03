Monterrey va a la final de la Leagues Cup al vencer 5 a 4 en penales al América (2 a 2)

El Monterrey avanzó este miércoles a la final de la Leagues Cup al vencer 5 a 4 en penales al América tras empatar 2 a 2 en la segunda semifinal del torneo jugada en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

El belga Hugo Cuypers marcó el penal decisivo. En el tiempo regular, el uruguayo Diego Rossi, en el minuto 49, y el argentino Lucas Ocampos anotaron para los Rayados del Monterrey. Ramón Juárez, en el 57, y Alan Cervantes, en el 64, marcaron para las Águilas del América.

En la final, el Monterrey se enfrentará al Toluca que en la primera semifinal se impuso 2 a 0 al León en el estadio Shell Energy, en Houston, Texas.