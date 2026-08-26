Monterrey y León ganan para México dos lugares en semifinales de la Leagues Cup

El Monterrey y el León de México se sacudieron el dominio de la MLS y avanzaron a semifinales de la Leagues Cup, el martes al vencer 2-1 al Chicago Fire y 3-0 al Real Salt Lake, respectivamente, en el inicio de los cuartos de final.

La jornada quedó marcada por la eliminación del Chicago Fire que había protagonizado una primera fase perfecta con tres victorias con su delantero estelar Robert Lewandowski.

Esta ronda se puso en marcha en el estadio SeatGeek, en Bridgeview, Illinois, donde el Monterrey dio una muestra de la renovación que vive con el entrenador argentino Matías "El Pelado" Almeyda.

Los Rayados se sobrepusieron a su llegada a la sede del partido con un día de retraso, ya que por problemas técnicos su avión no pudo salir de Monterrey el domingo y pudieron viajar hasta el lunes.

El Pelado Almeyda mandó al campo una alineación ofensiva, y además en la defensa Carlos Salcedo realizó un eficaz marcaje sobre Lewandowski, que jugó el partido completo sin tener una oportunidad frente al arco.

"Chicago es un equipazo, es difícil encontrarle un punto débil. Tienen altura, velocidad y buen pie, y tienen un entrenador que los hace jugar muy bien", dijo Matías Almeyda.

"Había que evitar una de las características de este rival, que es el contragolpe. Los equipos de la MLS tienen entre sus cualidades la velocidad, las transiciones las hacen bien, y eso los hace peligrosos", añadió.

Lucas Ocampos, quien marcha como líder de goleo en la liga mexicana, falló un penal al minuto 42. El argentino estrelló su cobro en el poste izquierdo.

Los Rayados se pusieron en ventaja 1-0 antes del descanso. En pelota parada, Víctor Guzmán marcó el gol con un remate de cabeza, al 45'+4.

El 1-1 se gestó de un pase de apoyo fallido de Ocampos al 59'. El Fire aprovechó la ocasión en el último cuarto del campo y tejió una jugada que terminó con un tiro del danés Philip Zinckernagel dentro del área.

Orbelín Pineda sentenció el 2-1 para el equipo mexicano al 83' con un espectacular disparo desde fuera del área.

El Monterrey enfrentará en semifinales al ganador de la llave entre el América y el Columbus Crew, que se jugará el miércoles en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

- León arrolla al Real Salt Lake -

En el estadio DICK'S Sporting Goods Park, en Commerce City, Colorado, el León se impuso con autoridad 3-0 al Real Salt Lake.

La Fiera mexicana extendió su buen momento. Con el entrenador argentino Javier Gandolfi, el club esmeralda ha ganado 11 de 15 partidos, incluyendo los tres triunfos que consiguió en la primera ronda de la Leagues Cup.

Díber Cambindo hizo el 1-0 al minuto 21. El delantero colombiano conectó un remate dentro del área ante la cobertura del defensor DeAndre Yedlin.

El 2-0 fue obra del chileno Sebastián Vegas, al 66' con un testarazo tras el cobro de un tiro de esquina.

Al 72', Cambindo sentenció el 3-0 al culminar un ataque vertical que el León desplegó desde lo más profundo de su cancha.

El rival del León en semifinales saldrá este miércoles de la eliminatoria entre el Toluca y el Austin, que se celebrará en el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey.