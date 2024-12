Mostró cómo es por dentro una Tesla Cybertruck y reveló lo que más le llamó la atención: “No tiene palanca de cambios”

Desde su presentación en noviembre de 2019, el Tesla Cybertruck causó una gran controversia entre los fanáticos del mundo del automovilismo. Ante esto, una influencer de viajes publicó un video en el que enseña cómo es el vehículo por dentro y lo que más le llamó la atención.

La Cybertruck es una camioneta eléctrica producida por Tesla Motors, la empresa liderada por Elon Musk. Se trata de uno de los vehículos más cuestionados del mercado, aunque las principales críticas no están vinculadas a sus prestaciones, sino a su particular carrocería angulosa de acero inoxidable. Su jefe de diseño fue Franz von Holzhausen, al igual que en los anteriores modelos del fabricante, y causó una gran repercusión por ser tan distinto a los automóviles habituales.

La altura del Tesla Cybertruck se puede ajustar hasta 43 centímetros sobre el suelo para adaptarlo a los distintos terrenos (Tesla) Tesla

Pese a esto, según datos de S&P Global Mobility recopilados por Automotive News, el Tesla Cybertruck fue la camioneta eléctrica más vendida en Estados Unidos en julio de 2024, al haber registrado un total de 5175 ventas, mientras que todas las demás marcas y modelos combinados vendieron 5546 unidades. Por esta razón, una influencer argentina llamada Julieta decidió dedicarle una publicación.

El video viral sobre el interior del Tesla Cybertruck

Julieta, más conocida en redes sociales como Made in Juliwood, es una joven argentina licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista y especialista en Marketing Digital. En su cuenta de Instagram (@madeinjuliwood), en la que tiene más de 300 mil seguidores, se dedica a la creación de contenido sobre viajes y muestra curiosidades sobre los lugares que visita.

En esta ocasión, Julieta se dirigió a Atlanta Autos, un negocio de compra y venta de vehículos usados ubicado en Marietta, Georgia, que cuenta con una gran cantidad de automóviles de alta gama. Desde su sala de exposición, la influencer grabó un Reel para Instagram. “Así son los famosos Cybertruck de Tesla por dentro”, dijo en la introducción, y agregó que es “hoy en día, la camioneta eléctrica más vendida de Estados Unidos”.

En el comienzo del video, Julieta enseña que el Cybertruck no tiene una llave, sino que se entra con una tarjeta, al igual que en los cuartos de hotel. A continuación, enseñó el interior del vehículo. “El volante es pequeño y de forma más bien ovalada. No tiene palanca de cambios, sino que todo se maneja con la pantalla, tanto si querés ir para adelante como reversa, y podés ver todo lo que sucede a tu alrededor”, explicó.

Por otro lado, la influencer destacó la capacidad de guardado de la Cybertruck: “Puede cargar hasta 1134 kilos y remolcar hasta 4900. El baúl hasta viene con hielera incluida y enchufes superútiles”. A su vez, remarcó que en las pantallas, tanto en la delantera como en la trasera, se puede jugar videojuegos, y “obviamente, se puede linkear con Starlink, la Internet de Elon Musk”.

Algunos datos adicionales que mencionó la autora del video es que la Cybertruck de Tesla tiene dirección en las cuatro ruedas y que se puede ajustar su altura, hasta 43 centímetros sobre el suelo, para adaptarlo a los distintos terrenos. En cuanto a su enchufe de carga, “está bien escondido en la rueda trasera”, afirmó.

ARCHIVO - Visitantes echan un vistazo a la Cybertruck 2024 en la exhibición de Tesla de la Electrify Expo, el 14 de julio de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski, archivo) David Zalubowski - AP

Por último, Julieta señaló que el precio base es de US$80 mil por la Cybertruck gris, aunque los dueños pueden customizarlo, por ejemplo, al cambiar su color o las llantas. “Voy a admitir que a mí me parecía medio rara, pero, después de verla, la verdad que está muy buena”, concluyó.

Las opiniones sobre la Tesla Cybertruck

El video de Julieta se volvió viral con gran rapidez y como resultado, miles de usuarios dejaron sus opiniones en la sección de comentarios.

En primer lugar, como era de esperarse, la mayoría de los espectadores criticó a la camioneta eléctrica de Tesla Motors e hizo comentarios irónicos sobre su diseño. “¡Una caja de zapatos con ruedas!”, “Esa lavadora está rara, ¿no?”, y “Un conjunto de lavadora y secadora, lo más feo del mundo”, fueron algunos ejemplos.

Sin embargo, la Cybertruck de Tesla también recibió algunos comentarios positivos. Entre ellos, se encuentran: “La vi en persona en Miami y en Orlando… ¡Una locura es! Tan rara que es linda”, “Al principio no me gustaba, pero después de tanto verla pasar y verla por dentro me terminó gustando”, y “Pues a mí SÍ me gusta y SÍ compraría una”.

LA NACION