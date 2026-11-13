Muchova, eliminada, se retira de su último partido de WTA Finals
La checa Karolina Muchova, número siete del mundo, se retiró este viernes de su último partido de las WTA Finals, en Indian Wells, debido...
La checa Karolina Muchova, número siete del mundo, se retiró este viernes de su último partido de las WTA Finals, en Indian Wells, debido a una enfermedad gastrointestinal.
Muchova, de 30 años, ya estaba eliminada del torneo que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada, tras perder sus dos primeros partidos.
"Por desgracia, tengo que retirarme del partido de hoy debido a problemas gastrointestinales. No es así como quería terminar mi temporada, pero tengo muchos motivos para estar orgullosa y ya estoy deseando que llegue el año que viene", dijo la checa.
La rusa Diana Shnaider, número once del mundo, la sustituirá en el enfrentamiento contra su compatriota Mirra Andreeva (3ª).
Andreeva ya está clasificada para las semifinales gracias a sus victorias contra Elina Svitolina (6ª) y Aryna Sabalenka (2ª).