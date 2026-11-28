El luchador profesional australiano Jermaine Haley, conocido por sus seguidores como Bronson Reed, murió a los 38 años, informó el viernes la empresa estadounidense dedicada a la lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE).

Considerado una estrella de estas competiciones, Haley falleció semanas después de haber peleado contra Oba Femi en el evento Crown Jewel en Riad, la capital de Arabia Saudita.

En la red social X, la WWE se declaró "devastada" por tener que anunciar que Bronson Reed "falleció hoy a los 38 años debido a complicaciones médicas". No proporcionó más detalles.

La compañía rindió homenaje a Reed, al que calificó como una "figura legendaria de la WWE".

"Pero, lo que es más importante aún, era una persona fenomenal, un hombre muy entregado a su familia y un colega muy querido", agregó.

Reed dio sus primeros pasos en la WWE en 2019, según la página web de la empresa, que destacó cómo combinaba "la fuerza bruta con una sorprendente agilidad para aplastar a sus oponentes".

Reed fue campeón en el torneo norteamericano NXT de la WWE y también ganó el André the Giant Memorial Battle Royal en 2024.