Muere a los 88 años Peter Max, figura del arte psicodélico
El artista estadounidense Peter Max, autor entre otras cosas de la portada del álbum "Yellow Submarine" de los Beatles en 1969, murió a los 88 años; anunció el miércoles su...
El artista estadounidense Peter Max, autor entre otras cosas de la portada del álbum "Yellow Submarine" de los Beatles en 1969, murió a los 88 años, anunció el miércoles su hijo a la cadena estadounidense ABC News.
Nació en 1937 en Berlín y se vio obligado a huir de la Alemania nazi con su familia.
Max se convirtió en los años 60 en un artista cuyas composiciones de colores vivos, inspiradas en el psicodelismo, se difundieron a través de toda una gama de productos.
Posteriormente creó el primer logotipo de la cadena musical MTV en los años 80, y fue elegido como "artista oficial" del Mundial de 1994 de fútbol en Estados Unidos.
"Recordaremos su extraordinaria creatividad, su calidez humana, su curiosidad y su manera de ver la belleza y las posibilidades en todas partes", declaró su hijo Adam Max en un comunicado a ABC News.