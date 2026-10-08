Muere a los 90 años Margaret Hamilton, científica del programa Apolo de la NASA

La científica estadounidense Margaret Hamilton, quien dirigió el desarrollo del sistema informático del programa lunar Apolo de la NASA, falleció a los 90 años, informó el miércoles el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

En un comunicado, el MIT calificó a Hamilton, quien fue profesora en la prestigiosa universidad desde 1959 hasta mediados de la década de 1970, como "pionera de la computación", y dijo que murió el 30 de septiembre.

"Decir que se adelantó a su tiempo sería una exagerada subestimación", comentó Olivier de Weck, profesor del Programa Apolo y jefe interino del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT.

"Ella fue una ingeniera de software cuando ese campo estaba en su infancia (...), también lideró un equipo en el uso de esa tecnología en ciernes que desarrolló uno de los sistemas más complejos que la humanidad había logrado hasta entonces", agregó Weck.

El jefe de la NASA, Jared Isaacman, dijo en X que el trabajo de Hamilton hizo posibles "los primeros viajes de la humanidad a la Luna".