Muere en México el DJ estadounidense Juan Atkins, pionero del tecno

El DJ estadounidense Juan Atkins, considerado uno de los pioneros de la música tecno, murió en México a los 64 años, anunció su agencia.

Atkins fue encontrado inconsciente el sábado en su habitación de hotel antes de una actuación prevista en Ciudad de México y posteriormente fue declarado muerto en el hospital, informó su agencia Greensmith Artists a la revista de música Resident Advisor.

"Tantos años, tantos escenarios, tantos momentos que nunca olvidaremos (...) siempre pensamos que habría más", afirmó la agencia en Instagram junto a un video del artista, originario de Detroit.

Se desconoce la causa del fallecimiento.

Atkins comenzó su carrera musical en 1980, cuando formó el grupo Cybotron junto con Richard Davis. El dúo lanzó "Clear" en 1983, que se convirtió en uno de los discos que definió el género.

Junto a sus amigos de infancia Kevin Saunderson y Derrick May, Atkins integraba los "Belleville Three", considerado el trío fundacional del tecno.

"Juan fue el creador del tecno, un verdadero visionario que abrió el camino a tantos de nosotros (...) Compartimos un viaje que cambió la música para siempre", escribió Saunderson en Instagram.

Según medios estadounidenses, Atkins sufría desde hacía tiempo problemas de salud, sobre todo relacionados con la diabetes.