Muere Jim Bakker a los 86 años, el telepredicador envuelto en un escándalo sexual

El telepredicador estadounidense Jim Bakker, que construyó un imperio de medios de comunicación antes de verse implicado en un escándalo sexual y en delitos financieros, murió el lunes a los 86 años, según informó su esposa en un comunicado.

Bakker se hizo conocido en los años ochenta junto a su primera esposa Tammy Faye Messner gracias a su programa evangélico "The PTL Club", acrónimo de "Praise The Lord" (en español, "Alabado sea el Señor" o "People That Love", Gente que ama).

Bakker murió el lunes, declaró su segunda esposa Lori Bakker, sin precisar las causas de su fallecimiento, en la cuenta de Instagram de "The Jim Bakker Show", el programa televisivo que crearon en 2003.

"Es con el corazón roto que les anuncio que mi amado esposo, Jim Bakker, partió esta noche a la casa de Dios", dijo Lori.

"Fue un pionero de la televisión cristiana, pero para mí, era mi esposo, mi mejor amigo, y el hombre junto al cual tuve el honor de caminar durante muchas etapas de mi vida y del ministerio".

Este evangelista se vio envuelto en un escándalo sexual en 1987 tras tener una relación extramatrimonial con la secretaria de su iglesia.

En 1989 fue hallado culpable de fraude tras malversar parte de los 158 millones de dólares procedentes de las membresías para su complejo hotelero en Carolina del Sur.