Muere juez estadounidense de 92 años que llevaba el caso de Maduro

Alvin Hellerstein, el juez estadounidense que llevaba el caso en Nueva York contra el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, murió a los 92 años, confirmó un funcionario judicial el miércoles.

Como uno de los jueces federales más veteranos de Estados Unidos, se habían planteado dudas sobre si era el magistrado adecuado para presidir el que podría ser un largo juicio contra Maduro por cargos de narcotráfico, entre otros.

La extensa carrera de Hellerstein incluyó la supervisión de las causas civiles derivadas de los atentados terroristas de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, rechazando a menudo acuerdos que consideraba injustos para los demandantes.

Su muerte fue confirmada a la AFP por un funcionario del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde ejercía como juez.

Hellerstein también se enfrentó a Donald Trump al rechazar una petición del entonces presidente estadounidense para trasladar a un tribunal federal su caso en Nueva York por pagos no registrados.

El año pasado impidió que el gobierno de Trump deportara a presuntos miembros de una banda criminal venezolana sin una audiencia judicial.

En un fallo destacado de 2015, Hellerstein ordenó al gobierno de Estados Unidos que divulgara un gran número de fotos que mostraban abusos contra detenidos en Irak y Afganistán.

También presidió un juicio el año pasado en el que un jurado determinó que las actividades del gigante bancario francés BNP Paribas en Sudán habían contribuido a apuntalar el régimen del exgobernante Omar al Bashir, y otorgó 20,75 millones de dólares en daños y perjuicios a tres demandantes sudaneses.

Hellerstein llevó durante más de una década el caso de narcotráfico vinculado a Maduro, que ya ha dado lugar a la condena del exjefe de inteligencia de Venezuela Hugo Armando Carvajal.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero en una operación militar en Caracas.

Graduado de la facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Hellerstein sirvió como abogado en el Ejército de Estados Unidos de 1957 a 1960 antes de pasar a la práctica privada.

Fue propuesto por el entonces presidente Bill Clinton en 1998 para ser juez en el Distrito Sur de Nueva York.