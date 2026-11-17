WASHINGTON (AP) — El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió el martes su uso de un avión del gobierno para volar a un partido de fútbol americano universitario un día después de la suspensión de vuelos que provocó enormes interrupciones en los viajes y dejó a personas varadas en todo el país.

Mullin, al hablar en CNBC, reconoció un informe previo del New York Post según el cual voló al partido universitario LSU-Texas un día después de que todos los aviones quedaran en tierra.

Al preguntársele si está obligado a volar en aviones del gobierno y si pagó el viaje de su bolsillo, Mullin respondió que sí.

“Nunca habríamos ido si las rutas aéreas no estuvieran completamente abiertas”, manifestó en CNBC. “Habían estado completamente abiertas durante 21 horas”.

Añadió: “Nunca habríamos utilizado el espacio aéreo si el espacio aéreo no estuviera abierto. Y aun así tenemos que vivir nuestras vidas al mismo tiempo”.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a una solicitud de comentarios al respecto.

El día anterior a su vuelo, Mullin estuvo en la Casa Blanca junto al secretario de Transporte, Sean Duffy, ofreciendo actualizaciones sobre la suspensión aérea.

La parálisis de vuelos más prolongada en 25 años duró más de cuatro horas y terminó alrededor de las 8:15 de la noche hora del Este del viernes, cuando pudieron despegar algunos aviones.

El gobierno del presidente Donald Trump ha atribuido el suceso a un enrutador en el envejecido sistema de control del tráfico aéreo. Trump se puso a la defensiva el lunes durante un intercambio prolongado —a veces tenso— con reporteros mientras salía de la Casa Blanca para su viaje a Asia.

Culpó a la tecnología antigua y a los demócratas por el incidente, especialmente a su predecesor, el presidente Joe Biden.

“No asumo ninguna responsabilidad”, insistió el mandatario.

“Lo que vieron el viernes fue un equipo muy, muy viejo que sufrió un ataque al corazón”, afirmó Trump. “Increíblemente, no pasó nada. Nadie resultó herido. No hubo choques, nada de nada”.

Trump guardó silencio sobre el caos hasta el domingo, cuando publicó en redes sociales un mensaje en el que arremetió contra su predecesor demócrata y pidió al Congreso más dinero para pagar mejoras del sistema.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.