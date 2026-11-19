Elon Musk, fundador de SpaceX, acusó el miércoles al presidente ucraniano Volodimir Zelenski de mentir sobre las limitaciones que el multimillonario habría impuesto al sistema de comunicaciones de Starshield, una versión militar de la red civil de internet Starlink.

Ucrania emplea este sistema para la interceptación de drones y otras amenazas aéreas rusas en medio de la guerra que libran los dos países desde 2022, cuando las tropas enviadas por Moscú invadieron territorio ucraniano.

La semana pasada, Zelenski dijo que sus unidades militares llevaban "varios días registrando importantes interrupciones en el funcionamiento de Starshield en el territorio de Ucrania".

"Es falso", aseguró Musk durante una entrevista en video desde China en el marco de un foro organizado por el diario The New York Times.

Zelenski "miente" sobre restricciones de Starshield, dijo el multimillonario.

"Lo que trato de decir es que Zelenski pide en realidad usar los satélites comerciales de Starlink para operaciones militares, y nosotros nos rehusamos a hacerlo, como (...) desde el inicio del conflicto. Punto final", dijo.

Según Kiev, las terminales Starshield dejan actualmente de emitir más allá de una velocidad de desplazamiento de 160 km/h, como ya se había observado en octubre.

Zelenski afirma que esto imposibilita el uso de interceptores contra drones de ataque a reacción de Rusia, entre otros objetivos.

Musk, que también se ha defendido de ayudar a Rusia, repitió el miércoles que Starshield era controlada por el departamento de Defensa estadounidense.

En octubre se dio un primer enfrentamiento entre el hombre más rico del mundo y el presidente ucraniano, cuando este último acusó a Washington de restricciones similares.

La Casa Blanca y Elon Musk rechazaron entonces cualquier responsabilidad y la restricción fue levantada luego a pedido del presidente Donald Trump.