Musk defiende centros de datos de IA y critica normas de la UE en el G20

Elon Musk instó el martes al G20 a actuar con cautela en la regulación de la tecnología y la inteligencia artificial (IA), al señalar que las normas al estilo europeo frenan la innovación.

Musk también defendió la construcción de centros de datos que cubran las necesidades de la revolución de la IA, justo cuando aumenta el rechazo a su instalación en Estados Unidos en época preelectoral.

Estas instalaciones de procesamiento de datos demandan gran cantidad de electricidad y agua.

El jefe de Tesla y SpaceX participó de forma virtual en una reunión del G20 centrada en la tecnología, que se realiza en Carolina del Norte.

La cita se enmarca en el debate global sobre cómo deben actuar los gobiernos frente a las promesas y peligros de la inteligencia artificial.

El gobierno de Donald Trump se inclina por un enfoque de no intervención, lo que dejaría a la industria autorregularse, no obstante los riesgos y la feroz competencia de las empresas por mantenerse a la cabeza de la IA.

En una señal del rechazo de su gobierno a interponer obstáculos al desarrollo de la IA, Trump arremetió el lunes contra los opositores a los centros de datos de inteligencia artificial antes de las legislativas de mitad de mandato.

Según Trump, esos críticos acabarían "atrasados y pobres" y prestándole un servicio a China.

En la reunión de Chapel Hill, sede de la Universidad de Carolina del Norte, Musk insistió en que los centros de datos de IA son muy necesarios para cubrir el "déficit de energía" asociado al desarrollo de esta tecnología.

Según el multimillonario, los constructores de estos centros deben pagar su parte justa de impuestos.

El mundo —subrayó Musk— necesita con urgencia la capacidad que proporcionan estas instalaciones.

Con los ministros de Francia, Italia y Alemania presentes en la reunión, así como la jefa de tecnología de la UE, Musk criticó las políticas comunitarias que, según él, inhiben el desarrollo tecnológico.

"Hay que contar con un entorno relativamente libre de regulación, lo que significa que las cosas nuevas deben ser legales por defecto, en lugar de ilegales por defecto", afirmó Musk.

"En la UE, por ejemplo, vemos que el nivel de regulación es extraordinariamente alto, y las cosas son en general por defecto ilegales, y esto frena el avance de las nuevas tecnologías", añadió.

"En última instancia no lo detiene, pero lo ralentiza de manera considerable", dijo.

Sus argumentos son rechazados por funcionarios de la UE en Bruselas.

Estados Unidos ostenta este año la presidencia rotativa del G20 y está organizando una serie de reuniones ministeriales antes de una cumbre de líderes que Trump convocará los días 14 y 15 de diciembre en su complejo Trump National Doral, en Miami.

Durante este período, Washington ha promovido la reducción de las regulaciones y la promoción de las nuevas tecnologías.

La reunión de Chapel Hill es organizada por el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

La cita se desarrolla a lo largo de dos días. Está previsto que el miércoles Jensen Huang, de Nvidia, y Sam Altman, de OpenAI, participen en persona en sendas conversaciones informales con Lutnick.

Demis Hassabis, responsable de Google DeepMind, y Mark Zuckerberg, director de Meta, también intervendrán de forma virtual.

- "Desastre" -

La reunión se cumple apenas semanas después de que OpenAI revelara que las pruebas de sus modelos de inteligencia artificial habían salido muy mal: unos programas autónomos —conocidos como agentes de inteligencia artificial— que operaban sin supervisión humana accedieron a internet y vulneraron un sitio web.

El incidente mantiene conmocionado a Silicon Valley. Algunas figuras como Bill Gates, fundador de Microsoft, han pedido a la industria y a los responsables políticos que diseñen mecanismos urgentes para regular el desarrollo del sector.

Hassabis planteó en julio que Estados Unidos creara una organización encargada de probar los sistemas de inteligencia artificial más potentes antes de que fueran puestos a disposición del público.

En su intervención ante el G20, David Sacks, antiguo responsable de inteligencia artificial de Trump y quien aún ejerce una influencia considerable en la Casa Blanca, rechazó este tipo de organismos porque, según dijo, frenarían el desarrollo de la IA.

"Creo que ya existe una maraña de leyes que se aplican a la inteligencia artificial", señaló Sacks durante su presentación virtual.

Regular los modelos más avanzados de inteligencia artificial con el mismo rigor que se aplica para la fabricación de aviones o medicamentos "sería un desastre", opinó.