Musk insta a Zelenski a dejar el poder en Ucrania

El multimillonario tecnológico Elon Musk pidió el miércoles que Volodimir Zelenski "se vaya" de la presidencia de Ucrania, en un momento en el que Kiev pone en duda el apoyo de Estados Unidos al país devastado por la guerra.

Ucrania acusó esta semana a Estados Unidos de ayudar a Rusia al no advertirle de ataques de misiles inminentes y por obstaculizar la respuesta militar de Kiev mediante cambios en el sistema de satélites de la empresa de Musk que utiliza para sus comunicaciones.

"Y así continúa la masacre", escribió Musk en X. "Es hora de que Zelenski se vaya".

Zelenski había pedido a Musk que restableciera Starlink, diseñado por la empresa SpaceX del magnate y que, según afirma Kiev, fue ralentizada y eso ha tenido un impacto en sus operaciones en el frente, indicaron altos cargos de Ucrania.

Musk dijo que cualquier interrupción es responsabilidad del gobierno estadounidense.

Marcó una diferencia entre Starshield, del que Ucrania depende para las comunicaciones en el campo de batalla y que, según dijo, está controlado por el gobierno de Estados Unidos, y el sistema civil de satélites Starlink, que Ucrania también utiliza pero no tiene permitido emplear para operaciones ofensivas.

La disputa surge después de que Zelenski respondiera afirmativamente cuando le preguntaron si se sentía "traicionado" después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un acuerdo de suministro de diésel con Moscú.

Un alto funcionario en Kiev también afirmó que Estados Unidos había amenazado en los últimos días con dejar de proporcionar inteligencia sobre lanzamientos de misiles rusos que Ucrania utiliza para frustrar ataques, algo que Trump ha negado.

Trump, que afronta el próximo mes unas elecciones legislativas clave de medio mandato, ha atribuido el incremento de los precios en las gasolineras a los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas.